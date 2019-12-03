ميسي: كنت أريد التتويج بدوري الأبطال في السنوات الأربع الأخيرة

التاريخ: 03-ديسمبر-2019 فى : رياضة 4 مشاهدة أكد ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني أنه كان يرغب في التتويج بدوري أبطال أوروبا في السنوات الأربع الأخيرة، والتي تُوج خلالها ريال مدريد باللقب 3 مرات ومرة لليفربول الإنجليزي، حيث قال على حسب موقع (hihi2) :”الـ 4 سنوات الماضية مروا بسرعة كبيرة مع ذلك يجب أن أعترف بأنني كنت أرغب في الفوز بدوري الأبطال خلال هذه الفترة الزمنية، وخسرنا بعضها بسبب أخطاء منا”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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