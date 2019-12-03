بارتوميو عن مستقبل ميسي.. كونوا هادئين

أكد جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني بأنه غير قلق بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشيراً إلى أنه ما زال لديه الكثير ليقدمه للنادي.

ويحاول بارتوميو تجديد عقد ميسي الذي ينتهي في صيف عام 2021 ويمتلك بند بأحقية الرحيل لأي فريق خارج أوروبا عقب نهاية الموسم الجاري.

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وخلال تصريحات صحفية قال بارتوميو عقب عودته لبرشلونة بعد حضور حفل فرانس فوتبول قال: “كونوا هادئين ميسي سوف يظل هنا لفترة من الوقت”.

وتابع: “لديه عقد معنا وسيبقى معنا أكثر من ذلك بكثير”.

وأضاف على حسب موقع (hihi2): “تجديد عقده قضية أخرى استمتعنا به وهو يحمل الكرة الذهبية السادسة في مسيرته وسيكون هناك المزيد وانا متأكد من ذلك”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)