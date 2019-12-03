التاريخ: 03-ديسمبر-2019
3 مشاهدة
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، يوم الثلاثاء، إن تحقيق السلام الشامل وترسيخ الاستقرار بالبلاد يمثل أولوية خلال الفترة الانتقالية.
والتقى البرهان بالقصر الجمهوري، جيرمايا ماما بولو، رئيس بعثة “اليوناميد”، المبعوث المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وأوضح ماما بولو في تصريح صحفي بحسب الشروق – عقب اللقاء، أنه بحث مع رئيس مجلس السيادة، عدداً من المواضيع المتعلقة بتحقيق السلام والاستقرار في السودان، مؤكداً دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعملية بناء السلام في السودان، حتى يتوصل السودانيون إلى سلام شامل ودائم.
وأبان ماما بولو أنه أطلع رئيس مجلس السيادة، على جهود الأمم المتحدة في دعم بعثة السلام في دارفور والمساعدة في دعم الأطراف غير الحكومية في مناطق النزاع للمشاركة في عملية بناء السلام، خاصة النساء والنازحين وإسماع صوتهم في قضايا السلام وتمثيلهم في العملية السلمية، مشيراً إلى ضرورة توحيد رؤى الجميع حول أوضاع النازحين.
ودعا رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، الجميع إلى الوحدة تجاه تحقيق السلام وجعل الصراعات والخلافات شيئاً من الماضي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: تحقيق السلام الشامل أولوية لـ”الانتقالية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.