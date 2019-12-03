البرهان: تحقيق السلام الشامل أولوية لـ”الانتقالية”

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، يوم الثلاثاء، إن تحقيق السلام الشامل وترسيخ الاستقرار بالبلاد يمثل أولوية خلال الفترة الانتقالية.

والتقى البرهان بالقصر الجمهوري، جيرمايا ماما بولو، رئيس بعثة “اليوناميد”، المبعوث المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

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وأوضح ماما بولو في تصريح صحفي بحسب الشروق – عقب اللقاء، أنه بحث مع رئيس مجلس السيادة، عدداً من المواضيع المتعلقة بتحقيق السلام والاستقرار في السودان، مؤكداً دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعملية بناء السلام في السودان، حتى يتوصل السودانيون إلى سلام شامل ودائم.

وأبان ماما بولو أنه أطلع رئيس مجلس السيادة، على جهود الأمم المتحدة في دعم بعثة السلام في دارفور والمساعدة في دعم الأطراف غير الحكومية في مناطق النزاع للمشاركة في عملية بناء السلام، خاصة النساء والنازحين وإسماع صوتهم في قضايا السلام وتمثيلهم في العملية السلمية، مشيراً إلى ضرورة توحيد رؤى الجميع حول أوضاع النازحين.

ودعا رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، الجميع إلى الوحدة تجاه تحقيق السلام وجعل الصراعات والخلافات شيئاً من الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)