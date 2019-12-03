تفاصيل أسباب حريق مصنع سيلا للسيراميك ووصول أعداد الوفيات إلى ٢٣

أفادت مصادر أن أسباب الحريق الهائل لمصنع سيلا للسيراميك بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، قد حدث أثناء تفريغ شاحنة غاز بمستودع تشغيل المصنع في العاشرة صباحاً، وتسرب الغاز وأدى إلى تفجير مستودعات الغاز بالمصنع واحتراق المصنع بالكامل، بحسب مانقلت (أخبار الخليج 365).
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أن عدد الضحايا قد وصل إلى أكثر من 23 وإصابة 130، بعضهم في حالة حرجة.
وتم نقل المصابين إلى مستشفيات بحري، والمستشفى الدولي، ومستشفى الأمل، ومستشفيات أم درمان، والشرطة، وألبان جديد، لتلقي العلاج اللازم .
واستنفرت وزارة الصحة الاتحادية كافة قدراتها لمواجهة الموقف وأطلقت نداءً للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.
وخف والي ولاية الخرطوم ووزير الصناعة والتجارة وعدد من المسئولين إلى موقع الكارثة للوقوف على إجراءات مكافحة الحريق وتعبئة كل القدرات المتاحة لمواجهة هذه الكارثة.
وتشير المشاهدات الأولية إلى غياب وسائل وأدوات السلامة الضرورية بالمصنع، بالإضافة إلى عمليات تخزين عشوائي لمواد سريعة الإشتعال، الأمر الذي ساهم في استمرار وتمدد الحريق وتدمير المصنع بشكل كامل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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