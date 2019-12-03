ورشة لتقييم سوق العمل المحلية للسودانيين العائدين

انطلقت بالخرطوم الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل تقييم سوق العمل المحلية، استهدفت المهاجرين السودانيين العائدين من ليبيا الذين يقدرون بـ2000 عائد، في إطار المبادرة الأوروبية المشتركة بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية وجهاز المغتربين، فيما تم إدماج 1922 من جملتهم الكلية.

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ونظمت الورشة بشراكة بين جهاز المغتربين والمنظمة الدولية للهجرة ومجموعة (التاي) الاستشارية بحضور الدكتور عبدالرحمن سيدأحمد، نائب الأمين العام لجهاز المغتربين، وأعضاء اللجنة الفنية المشتركة وممثلي بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المهتمين .

وأشاد سيدأحمد، نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج،بحسب الشروق – بروح الشراكة والتعاون بين جهاز المغتربين ومنظمة الهجرة الدولية ومجموعة (التاي) تجاه حماية المهاجرين العائدين. مبيناً أنها تعتبر مرجعية لحل كافة قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً على ضرورة أن تحقق هذه الشراكة غاياتها المنشودة.

وقالت روكسين زيقد، مديرة المشروعات بمجموعة “التاي” الاستشارية، إن الورشة تهدف إلى إعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للعائدين، وكيفية تحديد المهارات الفنية والتحديات التي تواجههم والمتمثلة في العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وتقييم أنشطة ومشاريع تنمية المجتمعات المحلية والوصول لتوصيات توفر أكبر عائد اقتصادي للعائدين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)