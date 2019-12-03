السفراء الأفارقة يعلنون مساندة بلدانهم للسودان

أكد سفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى الخرطوم، وقوف دولهم ودعمها للسودان حتى يتم رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مجددين دعمهم للجهود الرامية لإحلال السلام بالسودان.

وترأس السفير الكيني بالسودان، اروون، وفد مجموعة سفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى السودان، وكان الوفد قد زار الثلاثاء ولاية شمال دارفور، والتقى الأمين العام لحكومة الولاية ممثل الوالي محمد عبدالكريم.

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وقال في تصريحات صحفية بحسب الشروق – إن الدول الأفريقية ستستمر في الوقوف مع السودان حتى يتم رفع اسمه من قائمة الإرهاب، مشيراً إلى أن زيارتهم للفاشر جاءت بغرض الوقوف على أوضاع النازحين العائدين طوعاً إلى مناطقهم الأصلية والتعرف على احتياجاتهم.

من جهته أكد السفير التنزاني، استمرار القارة الأفريقية في مناصرة السودان حتى تتم إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ويعود إلى وضعه الطبيعي، مضيفاً أن السودان لم يكن يوماً دولة راعية للإرهاب.

وأكد المستشار السياسي للسفارة المصرية بالخرطوم، محمود الخطيب، دعم مصر لجهود السودان في تحقيق السلام، داعياً لاستمرار التعاون بين البلدين.

وأشار إلى استعداد مصر لإرسال خبراء للمساعدة في بناء القدرات في كافة المجالات الخدمية بشمال دارفور، معلناً استعداد مصر لتقديم منح دراسية للطلاب السودانيين من ولايات دارفور بالجامعات المصرية، بالتعاون والتنسيق مع الخارجية السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)