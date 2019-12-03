والي الخرطوم يتفقد ضحايا حريق مصنع سيلا بعدد من المستشفيات

تفقد والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد ضحايا حادثة احتراق مصنع سيلا للسراميك بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري والتي وقعت اثناء تفريغ شاحنة الغاز في العاشرة صباحاً وتسرب الغاز وأدى إلى تفجير مستودعات الغاز بالمصنع واحتراق المصنع .

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وشملت جولة الوالي موقع الحادثة وتفقد المصابين بمستشفيات الأمل وبحري وامدرمان ومشرحة مستشفى امدرمان حيث بلغ عدد الوفيات حتى الآن (٢٣) حالة .

وترحم الوالي على الضحايا وتوجه بالدعاء للمصابين بالشفاء العاجل، و أشاد الوالي بالمجهودات الجبارة التي قامت بها قوات الدفاع المدني في إخماد الحريق والحيلولة دون انتشاره في نطاق واسع كما أشاد بالقوات النظامية الشرطة والأمن لقيامهما باسعاف المصابين في مشافيها .

ووجه وزارة الصحة بالولاية بحسب سونا – باستنفار كافة إمكانياتها لعلاج المصابين كما وجه الوالي قوات الدفاع المدني بالولاية بالتشدد في تنفيذ اجراءات السلامة في كافة المؤسسات والقيام بأعمال تفتيش لهذه المؤسسات للتأكد من وجود اجراءات السلامة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)