الخرطوم وجوبا تدرُسان نتائج اللجنة الفنية بشأن ترسيم الحدود

كشفت المفوضية القومية للحدود عن تداول مخرجات اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان خلال الإجتماعات التي إنعقدت الإسبوع الماضي بأديس أبابا.

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وقال د. معاذ تنقو رئيس مفوضية الحدود في تصريح بحسب (smc) إنه تمت مناقشة وتقييم مخرجات اللجنة الفنية المشتركة، كما تمت التوصية على إعادة المخرجات للجنة المشتركة للمزيد من الدراسة وتقييم وجهات نظر الطرفين والتوضيح الدقيق، ومن ثُّم رفعها للمفوضية مرة أخرى خلال الإجتماع القادم.

وأكد تنقو إحراز تقدم كبير في ملف الحدود، مؤكداً على ذلك بحرص البلدين على تجاوز نقاط الإختلافات ومحاولة الوصول إلى حلول ثنائية فيما بينهما.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)