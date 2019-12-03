وضع (٨) لاعبين في الراحة.. مدرب الأهلي المصري يتحدى الهلال

الخليج 365 : أعلن السويسري فايللر مدرب الأهلي قائمته لمباراة بني سويف في كأس مصر، وخلت القائمة من (8) من عناصر التشكيلة الأساسية، وأعلن السويسري أنه يرغب إراحة المجموعة التي شاركت في الجولةالماضية أمام النجم الساحلي، مبينا أنه يولي مباراة الهلال الجمعة المقبل إهتماما خاصا ويرغب التعويض وتحقيق الفوز بعدد وافر من الأهداف.

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