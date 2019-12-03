مقتل 24 شخصا وإصابة 45 آخرين في حريق بمصنع سيلا للسيراميك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تسبب حريق اندلع في منطقة صناعية بالعاصمة الخرطوم عن مقتل 24 شخصا وإصابة 45 آخرين، اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر في الشرطة السودانية.
وشب الحريق في مصنع «سيلا» للسيراميك، وارتفعت ألسنة اللهب عاليا بسبب انفجار عبوات الغاز داخل المنشأة الصناعية.
ودعت لجنة أطباء السودان المركزية، الأطباء والكوادر الصحية للتوجه إلى مستشفى بحري التعليمي للمساعدة في إسعاف الحالات التي أصيبت في الحريق.
وأفادت لجنة اطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاجات في البلاد في تقرير أولى أن 16 شخصا قتلوا وأكثر من 90 أصيبوا.
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