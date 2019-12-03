المركزي والمالية يوافقان على إعادة نظام الدفع المقدم والتصرف في حصيلة الصادر

الخليج 365 : أعلنت الغرفة القومية للمصدرين موافقة بنك السودان ووزارة المالية على إعادة العمل بمنشور البنك المركزي رقم 7/2014 بإعتماد نظام الدفع المقدم لعمليات الصادر والتصرف في الحصيلة ما بين المصدر والمستورد. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي ضم اليوم “الثلاثاء” رئيس الغرفة القومية للمصدرين د.وجدي ميرغني والسيد وزير المالية والاقتصاد د. ابراهيم البدوي والسيد نائب محافظ البنك المركزي وأشترط البنك المركزي إستمرار خصم 10% من حصائل الصادر وفق أولويات السلع الاستراتيجية. ورحبت الغرفة القومية للمصدرين بالقرار وأعتبرته خطوة لترقية الصادرات السودانية وزيادة الانتاج

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