خبير إقتصادي يكشف معلومات خطيرة عن أزمة الخبز

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أرجع الخبير الاقتصادي حسين القوني أزمة الخبز في الولايات، إلى عدم الاستقرار السياسي وارتفاع تكاليف النقل والترحيل والتهريب، إلى جانب غياب القانون وتطبيقه.
وقال في تصريح صحافي أن غياب برنامج واضح لاستيراد الدقيق والقمح أسهم في ندرة السلعة الحيوية. وحذر القوني من خطورة غياب برنامج استراتيجي يتعلق بوضع احتياطي للدقيق، حتى لا يحدث شح يصعب تلافيه. وأشار إلى أن سوء عدالة توزيع الدقيق والقصور في عدم متابعة استيراده والرشاوي والتهريب تظل عوامل مساعدة لاستفحال الأزمة. وشدد على أهمية تطبيق القانون القومي لحماية المستهلك الذي يعالج مسائل الاحتكار وظلم المستهلك واستغلاله، داعياً إلى دعم الحكومة لجمعية حماية المستهلك للاضطلاع بدورها في هذا الخصوص. واستبعد القوني أن يكون النظام السابق وراء هذه الأزمة و قال ليس من السهل إثبات أن الدولة العميقة وراء أزمة الدقيق.
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