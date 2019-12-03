منزل مذيعة بكافوري يثير التساؤلات.!

الخليج 365 : نشرت مذيعة تعمل بفضائية مشاهدة، صوراً لمنزلها الذي قامت بشرائه بحي كافوري، وأبدت سعادتها بالمنزل الجديد، وتبارى زملاؤها في تقديم التهاني. الكثيرون أبدوا تعجبهم ودهشتهم خلال التعليقات من القيمة المالية التي تم بها شراء المنزل، إلا أنها تجاوزت الرد على تلك التعليقات وقامت بحذف المنشور بعد أقل من نصف ساعة، بحسب صحيفة الصيحة.

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