أحمد الصادق يعود لنادي الضباط

الخليج 365 : دخل الفنان الشاب أحمد الصادق في بروفات متواصلة طوال الايام الماضية استعداداً لحفله الجماهيري الكبير نهاية هذا الاسبوع، على خشبة مسرح نادي الضباط بالخرطوم،وسيقدم الصادق وفقاً لآخر لحظة خلال الحفل باقة من الاعمال الغنائية الجديدة.

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