المجلس السيادي يؤكد التزام الحكومة باتفاقيات السلام الموقعة فى جوبا

أكد عضو مجلس السيادة السوداني الفريق الركن شمس الدين كباشي التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقيات السلام الموقعة مع “حركات الكفاح المسلح” في جوبا من أجل الوصول إلى سلام يطوي صفحة الحرب نهائيا في السودان.

وبحث كباشي – لدي لقائه اليوم الثلاثاء وفدا يمثل “الجبهة الثورية” (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية) – سبل دعم عملية السلام والموقف التفاوضي في الإطار المتفق والموقع عليه.

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وأكد رئيس الوفد رئيس المجلس التشريعي لـ”الجبهة الثورية” التوم هجو – في تصريح صحفي عقب اللقاء – أن أهم المخرجات التي تم الاتفاق عليها بشكل واضح تتمثل في الاطمئنان على الالتزام بما تم التوقيع عليه في جوبا، خاصة الفقرة المعنية بتأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة.

وأشار هجو إلى أن الجبهة الثورية حريصة على مناقشة كافة القضايا ولكن في الإطار المتفق عليه، موضحا أن “عملية السلام تسير إلى منتهاها، وهم يطمئنون الشعب السوداني بأن الاتفاق سيكون في مصلحة البلاد والمواطنين”.

ومن المقرر أن تستأنف الحكومة السودانية التفاوض مع “الجبهة الثورية” و”الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو” في جوبا في 10 ديسمبر الجاري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)