تنسيقية لجان المقاومة بسوق ليبيا تدعم جنوب كردفان

أكدت تنسيقية لجان مقاومة سوق ليبيا وابو زيد أهمية تحقيق السلام في جميع أنحاء البلاد، تماشياً مع الوثيقة الدستورية. معلنه عن تسيير قافلة السلام لولاية جنوب كردفان دعماً لمتاثري الحرب يوم الخميس الخامس من الشهر الجاري. واوضحت ان القافلة تحتوي علي ملابس وأدوية وبطاطين وملايات بجانب مواد غذائية تقديراً للمعاناة الكبيرة التي عانوها خلال الثلاثون عاماً الماضية. وقالت التنسيقية إن الدعم لايتوقف على جنوب كردفان فقط.وبشرت أهل ولاية الجزيرة بتسيير قافله لهم.

وقال عضوء لجنة المقاومة بمنطقة سوقي ليبيا وابوزيد ومن اليوم بوكالة السودان للانباء اليوم الأستاذ محمد اسماعيل ميرغني ان القافلة تنطلق يوم الخميس القادم تحت إشراف المجلس السيادي وتحتوي القافلة الي ملبوسات تدعم اكثر من. 500 أسرة بجنوب كردفان وأوضح ميرغني بأنهم. يسيرون قوافل أخري لاحقاً للنيل الأزرق ودار فور بالاضافة الي بناء مدارس بكل من سنكات وحلفاء قاطعا بأن سوق ليبيا هو داعم للإقتصاد الوطني، في وقت دعا ء فيه محمد اسماعيل الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

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من جانبه أكد ممثل تجار سوق ليبيا. سعيد أحمد محمد سليمان قدالة بأن اكثر من خمسة الف دكان بسوق ليبيا تقوم بدعم القافلة مبينا أن السوق يدعم محلية أمبدة ب90 مليار جنية سنويا للمحلية ونفي قدالة وجود تجارة سلاح او المتاجرة بالدواء بالسوق. قاطعا وقوفهم مع الفقراء والمحتاجين ودعم الزواج الجماعي والعمل الإجتماعي بالسودان.

فيما أضاف عضوء تنسقية المقاومة محمد احمد باعوضة أن السوق يعتبر اكبر داعم للإقتصاد السوداني وتوفير فرص عمل للخربجين

واعتبر الأستاذ محمد إسماعيل قرار حكومة الحكومة الانتقالية الاخير القاضي بتفكيك حزب المؤتمر الوطني خطوة في الاتجاه .الصحيح ليعود الحق لأهله مناشدا دول العالم لاكتشاف السودان بعد الثورة

من جانبه قال سعيد أحمد سليمان قدالة ممثل تجار سوق ليبيا ، قال بحسب سونا – ان سوق ليبيا يعتبر مكون إجتماعي يمثل الهوية السودانية وبه 5000 دكان مشيرًا لوجود 2600 خريج داخل سوق ليبيا من مختلف التخصصات يمارسون التجارة منصهرين في جسم واحد مشيرا لمعاناة التجار بالسوق من الضرائب والجبايات في الفترة السابقة وقال إن السوق الان اتجه لحمل مسئولية النفير بداية بهذه القافلة المتجهة لجنوب كردفان لتحقيق السلام مناشدا الحكومة بشقيها العسكري والمدني للوقوف مع التجار ،مشيراً إلى أن القافلة تم التبرع لها من داخل السوق من كل التجار دعما بصخاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)