القطاع الخاص يجتمع ووزراء القطاع الاقتصادي بالسبت

التاريخ: 03-ديسمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة Advertisements يتجمع أصحاب العمل السودانيين مساء السبت المقبل في قاعة الصداقة لتشكيل أكبر تظاهرة اقتصادية تحت عنوان: (الرؤية المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة الانتقالية). يشرف التجمع بحسب سونا – وزراء القطاع الاقتصادي ورئيس جهاز الاستثمار وتطوير القطاع الخاص دكتورة هبة محمد علي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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