ايركسن لا يريد مورينهو

التاريخ: 03-ديسمبر-2019 فى : رياضة 3 مشاهدة لاعب توتنهام الدنماركي ‏كريستيان ايركسين اخبر البرتغالي جوزيه مورينهو مدرب الفريق برغبته في الرحيل، و على حسب ما قيل في موقع (hihi2) ان إدراة توتنهام يريدون 40 مليون باوند في يناير المقبل قبل ان يفقدوا اللاعب بشكل مجاني في الصيف القادم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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