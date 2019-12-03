مجلس الوزراء الإنتقالي يصدر بياناً حول أحداث حريق المنطقة الصناعية بحري

أصدر مجلس الوزراء الانتقالي بياناً حول أحدث الحريق بمصنع للسيراميك بالمنطقة الصناعية بحري اليوم الثلاثاء ، وأكد البيان أن الحريق تسبب في سقوط 23 قتيلاً وأكثر من 130 جريحاً حتى وقت إصدار البيان.

وتم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات وهي مستشفيات بحرى و المستشفي الدولي ومستشفي الأمل، كما نقلت عدد من الحالات إلى مستشفيات أمدرمان والشرطة وألبان جديد، وقد استنفرت وزارة الصحة الاتحادية كافة قدراتها لمواجهة الموقف وأطلقت نداءً للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.

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وقد وقف عدد من المسؤولين على موقع الحادث في مقدمتهم وزير الصناعة والتجارة و والي الخرطوم للوقوف على إجراءات مكافحة الحريق وتعبئة كل القدرات المتاحة لمواجهة هذه الكارثة .

وتقدم مجلس الوزراء في بيانه بأحر التعازي لعائلات وزملاء واصدقاء الضحايا ويدعو لهم بالرحمة والمغفرة، كما ويدعو بعاجل الشفاء للجرحي والمصابين .

وبحسب البيان الذي أوردته سونا فإن الحريق حدث نتيجة لإنفجار تانكر للغاز كان يقوم بتفريغ حمولته في صهاريج أرضية، وتشير المشاهدات الأولية إلى غياب وسائل وأدوات السلامة الضرورية بالمصنع، بالإضافة إلى عمليات تخزين عشوائي لمواد سريعة الإشتعال، الأمر الذي ساهم في إستمرار وتمدد الحريق وتدمير المصنع بشكل كامل، وسيقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفه مستقبلاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)