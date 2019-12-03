أليسون يكشف كيف ساهم ميسي في تطوره

التاريخ: 03-ديسمبر-2019
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تحدث أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول والحاصل على جائزة ياشين كأفضل حارس مرمى في العالم عن مواجهة ليونيل ميسي المتوج بجائزة الكرة الذهبية مؤكداً أنه ساهم في تطوره.
وقال بيكر خلال تصريحات صحفية و على حسب ما ورد في موقع(hihi2): “تجمعني ذكريات رائعة عندما أواجه ميسي سواء مع روما او ليفربول وحتى مع المنتخب البرازيلي وعندما تواجه الأفضل لا يمكنك سوى التركيز فقط وهذا ساهم في تطوري لأن أقل خطأ أمامه سيكون العقاب فورياً”.
وتابع: “ميسي أسوأ منافس لأي حارس مرمى لأنه لا يمكنك التبنؤ بما يمكنه فعله لكني أحب اللعب ضده لأنه الأفضل ومباراة برشلونة ضد ليفربول الموسم الماضي ستكون أفضل وأقوى الذكريات”.
وعن هذه المباراة قال: “خسرنا بثلاثية نظيفة في كامب نو ونحن كنا نقول بأن كل شيء انتهى لكن كرة القدم مليئة بالتجارب عشنا هذه التجربة وأنا شخصياً عشتها مع روما وكنت أؤمن أننا يمكننا تكرارها وفعلناها بالفعل”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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