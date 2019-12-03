شاهد : صور نادرة لكوكب الشرق أم كلثوم بالزي السوداني

تداول رواد “أنستجرام” صورتين نادرتين لكوكب الشرق أم كلثوم وهي ترتدي الزي السوداني الرسمي “الساري”، على هامش زياتها للخرطوم في ستينات القرن الماضي.

وارتدت كوكب الشرق “أم كلثوم”، الزي السوداني في حفلتيها اللتين أقامتهما لدعم المجهود الحربي، وإعادة بناء الجيش المصري عقب نكسة 1967 على المسرح القومي السوداني.

وزارت أم كلثوم الخرطوم في بداية فبراير من العام 1968، بحسب صحيفة اليوم السابع – وحظيت باستقبال رسمى وشعبي كبير جدًا، عقب تقديم وزير الإعلام السوداني آنذاك عبدالماجد أبوحسبو، الدعوة لها للغناء في الخرطوم.

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يذكر أن السيدة أم كلثوم كانت سعيدة بزيارتها للسودان، واعتبرت تلك الزيارة من أجمل رحلات حياتها الفنية الناجحة؛ فطلبت من وزير الإعلام السودانى أن يهيّئ لها عدة دواوين لشعراء السودان لتختار منها أغنية تغنيها تقديرًا وعرفانًا لشعب السودان، ووقع الاختيار على أغنية “غدًا ألقاك” للشاعر السوداني الهادى آدم، والتى لحّنها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وغنّتها “الست” أول مرة فى حفلها الشهرى بالمسرح القومي بالقاهرة عام 1968.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)