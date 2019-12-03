بالفيديو : شاهد اللحظات الأولى لدوي إنفجار مصنع السيراميك بالمدينة الصناعية بحري

بثت فضائية العربية اللحظات الأولى لحريق ضخم بمصنع في الخرطوم بحري مما أسفر عن وفاة 26 و إصابة 45 وأفادت القناة أنه تمت السيطرة بشكل كامل على حريق المصنع وسيبدأ إجراء تحقيق حول ملابسات الواقعة خلال ساعات

كان حريق قد نشب بأحد مصانع السيراميك في المنطقة الصناعية بحري بسبب انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع، وتحدثت مصادر عن وقوع خسائر فادحة في بنية المصنع وإصابات وقتلى بين العمال.

وأعلنت حالة الطوارئ في مستشفى بحري التعليمي إثر انفجار بمصنع سيلا للسيراميك وتأثر مصانع للزيوت والصابون بالجوار ووقوع عشرات المصابين بالمنطقة الصناعية بحري قبل ساعتين.

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ودعت لجنة الأطباء جميع الأطباء والكوادر الطبية بالتوجه إلى مستشفى بحري التعليمي للمساعدة في إسعاف الحالات الناتجة من انفجار في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بحري مسبباً حريقاً هائلاً وقعت على إثره العديد من الإصابات المتفاوتة الخطورة التي توافدت إلى المستشفى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)