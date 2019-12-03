عرمان يرفض استخدام سيارات تتبع لرئاسة الجمهورية

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علمت (التيار) أن وفد الحركة الشعبية – شمال العائد إلى البلاد عصر أمس الإثنين رفض استخدام سيارات تتبع لرئاسة الجمهورية مما سبب ربكة كبيرة لموظفي المراسم.

وقالت المصادر بحسب التيار – أن الوفد أبلغ مسؤولين بإدارة المراسم برئاسة الجمهورية برفض الوفد استخدام سيارات حكومية وطلبوا منهم إبعادها من أمام الصالة الجنوبية وفضل الوفد استخدام سيارات تم استئجارها من قبل شركة ليموزين كما أكدت المصادر أيضاً أن رئاسة الجمهورية حجزت للوفد العائد في فندق غير أن الخطوة قوبلت بالرفض وفضل الوفد الإقامة على نفقتهم الخاصة واستقبل الوفد عضو المجلس السيادي محمد الفكي وعدد آخر من المسؤولين وقيادات القوى السياسية وقوى الحرية والتغيير إلى ذلك من المرجح أن يصل إلى الخرطوم مستشار الرئيس الجنوب سوداني توت قلواك صباح اليوم برفقة وفد من ممثلي الحركات المسلحة وكان من المرجح أن يصل إلى الخرطوم أمس غير أن زيارة رئيس جنوب إفريقيا إلى جمهورية جنوب السودان حالت دون ذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)