تعيين مدير جديد للشركة السودانية للموارد المعدنية

التاريخ: 03-ديسمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المفوض عمر بشير مانيس، قراراً يوم الثلاثاء حمل الرقم (130) لسنة 2019م عين بموجبه د.يوسف محمد أحمد محمد الشيخ، مديراً عاماً للشركة السودانية للموارد المعدنية. Advertisements وبحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا” أن القرار بناء على توصية من وزير الطاقة والتعدين. ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والتعدين والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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