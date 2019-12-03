فايللر يبعد الكبار عن مواجهة بني سويف ويتوعد الهلال

التاريخ: 03-ديسمبر-2019
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أعلن السويسري فايللر مدرب الأهلي قائمته لمباراة بني سويف في كأس مصر، وخلت القائمة من (8) من عناصر التشكيلة الأساسية، وأعلن السويسري أنه يرغب إراحة المجموعة التي شاركت في الجولة
الماضية أمام النجم الساحلي، مبينا أنه يولي مباراة الهلال الجمعة المقبل إهتماما خاصا وبحسب صحيفة اليوم التالي يرغب التعويض وتحقيق الفوز بعدد وافر من الأهداف.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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