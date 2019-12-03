عمر مانيس يوجه بتعزيز الانتشار الأمني بمناطق الزراعة

وجه وزير مجلس الوزراء الدكتور عمر مانيس بـتعزيز الانتشار الأمني وانتشار القوات النظامية بمناطق الإنتاج الزراعي لحماية الحصاد وللحد من التعديات والعمل نحو السلام الاجتماعي.

كما وجه لدى لقائه اليوم بمكتبه والي شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي بضرورة توفير مياة الشرب بالريف والحضر لضمان عملية الاستقرار.

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وتناول لقاء وزير مجلس مجلس الوزراء، الذي ضم مدير هيئة الجمارك الفريق شرطة دكتور بشير الطاهر بشير، تناول الترتيبات الجارية لتوفيق أوضاع المركبات غير المقننة بالولاية حيث أمن اللقاء على ضرورة التنسيق الجيد بين وزارة المالية وإدارة الجمارك.

وكان والي شمال دارفور قد قدم للوزير تنويراً مفصلاً عن الأوضاع العامة بالولاية بجانب مخرجات زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك للولاية مؤخراً، مبيناً أن العمل في شبكة مياه مدينة الفاشر والخط الناقل يسير بصورة جيدة.

وبحسب صحيفة السوداني أكد خوجلي حرص حكومة الولاية وسعيها لانجاح الخطة الإسعافية التي أعلنها وزير الصحة الاتحادي لدحر الملاريا والحميات قبل نهاية العام وذلك بالتنسيق الجيد مع وزارة الصحة، مستعرضاً خطة حكومة الولاية للمحافظة على الأمن والاستقرار ودعم برنامج السلام الاجتماعي عبر إقامة مؤتمرات التسامح الاجتماعي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)