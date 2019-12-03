وزير المالية يقيل مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية

التاريخ: 03-ديسمبر-2019
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أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.إبراهيم البدوي قراراً قضى بتعيين الباشمهندس الطيب الجعلي بابكر مديرًا مكلفًا لسوق الخرطوم للأوراق المالية إلى حين إشعار آخر، وقالت مصادر متطابقة إن مدير
السوق السابق أزهري الطيب الفكي تم إيقافه عن العمل منذ نحو أسبوع، وأكدت المصادر أن إيقاف أزهري يعود لعدد من البلاغات المرفوعة ضده في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وبحسب صحيفة التيار كشفت المصادر عن تقديم عدد من الموظفين مذكرة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية خلال الفتره الماضية بتلك القضايا موضوع الاتهام.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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