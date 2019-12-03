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كلوب يعلق على خسارة فان دايك لجائزة الكرة الذهبية

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 03-ديسمبر-2019

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كلوب يعلق على خسارة فان دايك لجائزة الكرة الذهبية

علق يورغن كلوب مدرب نادي الإنجليزي على خسارة فان دايك لسباق التتويج بالكرة الذهبية والذي حسمه ليونيل .

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وقال كلوب خلال تصريحات صحفية وعلى حسب موقع (hihi2): “فان دايك أدى واحدة من أروع المواسم في تاريخه لا أتذكر أنه يوجد مدافع أدى موسماً أكثر روعة من موسم الهولندي”.

وتابع: “الذي فاز بالجائزة هو أفضل لاعب شاهدته في حياتي لذلك لا مشكلة بالنسبة لي”.

وتابع: “إذا توج فان دايك بالجائزة أيضاً كان سيكون أمراً رائعاً ومستحقاً لقد أدى بصورة رائعة”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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