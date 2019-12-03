التاريخ: 03-ديسمبر-2019
16 مشاهدة
علق يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي على خسارة فان دايك لسباق التتويج بالكرة الذهبية والذي حسمه ليونيل ميسي.
وقال كلوب خلال تصريحات صحفية وعلى حسب موقع (hihi2): “فان دايك أدى واحدة من أروع المواسم في تاريخه لا أتذكر أنه يوجد مدافع أدى موسماً أكثر روعة من موسم الهولندي”.
وتابع: “الذي فاز بالجائزة هو أفضل لاعب شاهدته في حياتي لذلك لا مشكلة بالنسبة لي”.
وتابع: “إذا توج فان دايك بالجائزة أيضاً كان سيكون أمراً رائعاً ومستحقاً لقد أدى بصورة رائعة”.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يعلق على خسارة فان دايك لجائزة الكرة الذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.