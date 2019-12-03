عيب نابولي ومانشستر سيتي القاتل هذا الموسم

التاريخ: 03-ديسمبر-2019 فى : رياضة 21 مشاهدة يعاني نابولي الإيطالي بشدة هذا الموسم وبدرجة أقل من مانشستر سيتي الإنجليزي ولكنهما يعانيان من نفس المشكلة التي عطلت مسيرتهما هذا الموسم . Advertisements و بحسب ما ورد في موقع (hihi2) ان مشكلة إهدار الفرص تهدد الفريقين حيث يقوما بصناعة عشرات الفرص ويقدما أداءا جميلا ولكن يتم إهدارها بغرابة ليخسرا المزيد من النقاط . الحظ كان صديق جوارديولا وأنشيلوتي كثيرا ولكن عندما أدار ظهره لهما عاشا فترة صعبة…فهل سينتهي النحس قريبا ؟ الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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