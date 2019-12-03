ريال مدريد يُصر على التعاقد مع نجم نابولي

على الرغم من إستقرار وضعية ريال مدريد حاليا مع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان ولكن لايمنع هذا من التفكير بقوة في الصفقات المقبلة .

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و علي حسب موقع(hihi2) ريال مدريد يصرّ على التعاقد مع فابيان رويز حيث اهتمام النادي في كلّ مرة يزداد بقوة بشأن ضمّ اللاعب المتألق بشدة هذا الموسم .

في ريال مدريد تمّ إجراء اتصالات جديدة في الآونة الأخيرة و ريال مدريد جادّ للغاية بشأن التعاقد مع اللاعب فهل تحدث صفقة تبادلية ينتقل من خلالها خيميس مقابل رويز

الخرطوم (أخبار الخليج 365)