ريال مدريد يُصر على التعاقد مع نجم نابولي

التاريخ: 03-ديسمبر-2019
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على الرغم من إستقرار وضعية ريال مدريد حاليا مع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان ولكن لايمنع هذا من التفكير بقوة في الصفقات المقبلة .
و علي حسب موقع(hihi2) ريال مدريد يصرّ على التعاقد مع فابيان رويز حيث اهتمام النادي في كلّ مرة يزداد بقوة بشأن ضمّ اللاعب المتألق بشدة هذا الموسم .
في ريال مدريد تمّ إجراء اتصالات جديدة في الآونة الأخيرة و ريال مدريد جادّ للغاية بشأن التعاقد مع اللاعب فهل تحدث صفقة تبادلية ينتقل من خلالها خيميس مقابل رويز
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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