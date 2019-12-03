إتجاه لتوقيع بروتوكول سوداني صيني لتنظيم صادرات الفول السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت غرفة مصدّري الحبوب الزيتية عن الإتجاه لتوقيع بروتوكول مع دولة الصين لتنظيم صادرات الفول السوداني للسوق الصينية، في وقت دعت فيه البنك المركزى لوضع سياسة واضحة لصادرات الحبوب.

وكشف محمد عباس حسن رئيس غرفة مصدّري الحبوب الزيتية لــ(smc) عن وجود بعض الشركات تتبع لبنوك تقوم بشراء كميات كبيرة من الحبوب الزيتية بغرض التخزين مما يؤثر علي بعض المُصدّرين في المجال، مشيراً إلي أن البنوك مُناط بها تمويل الصادرات وليس التخزين حتي لا تؤثر علي المُصدِر وتنافسهُ في عمليات الصادر، كاشفاً عنُ تكوين آلية لمراجعة عمليات شراء الفول السوداني بغرض عدم حدوث أي تجاوزات في عمليات تصديره.

وأكد عباس ضرورة دعم موانئ الصادرات لضمان زيادة التبادل التجاري مع دول العالم في الحبوب الزيتية. المادة السابقة (كاف) يُفاجئ الهلال ويُغيِّر حكم مباراة الأهلي في الأبطال المقالة القادمة أسرار تخفيها الصين.. وثائق تكشف وحشية ودموية التعامل مع الإيغور

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