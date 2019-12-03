(كاف) يُفاجئ الهلال ويُغيِّر حكم مباراة الأهلي في الأبطال

الخليج 365 : قرّرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تغيير حكم مباراة الأهلي المصري والهلال المقررة الجمعة المقبلة على حساب الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وأعلنت اللجنة إسناد المباراة للحكم الجزائري لحلو بن براهيم بدلاً من مواطنه الدولي مصطفي غربال، ولم تكشف اللجنة عن أسباب تغيير الحكم.

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