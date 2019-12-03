نيابة الفســاد وقضايا اي كلام !!.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
???? اوردت احدى الصحف ان نيابة الفساد حققت في استخدام بروف شداد لعربه زُعم انها مملوكه للاتحاد العام !!
@ الخبر الذي تجاهلته كافة الصحف اوردته صحيفه يوالي ناشرها الاتحاد السابق ولا يجرؤ على كتابة سطر في فساد ذاك الاتحاد والذي ازكم الانوف .
@ الخبر المذكور اثار الاستياء وعمم حاله من الاحباط على حال نيابة الفساد .
@ اكملت الثوره عامها الاول ولم نشهد تقديم فاسد للمحاكم !!
@ توقعنا محاكمه من لهفوا مليارات الدولارات في سد مروي ، خط هيثرو ، النقل النهري ، الخطوط البحريه ، اموال البترول ، اراضي الخرطوم ، القروض الاجنبيه وغير ذلك كثير .
@ ما كنا نتوقع ان تتجاهل النيابة كل ذلك لتهتم بعربه هكر اعادها شداد للاتحاد غير مره غير ان عمومية الاتحاد قررت تملكيها للرجل وفقاً لرغبة شركة جياد .
@ ارجو ان لا يكون صحيحاً ما يتردد ان بعض وكلاء النيابه يتحركون وفقاً لاجنده هلاريخيه .
@ ثقتنا في النائب العام غير محدوده ولا نزال نعشم في توجيه هموم النيابه للقضايا الكبرى مثل الالاف من عربات المؤتمر الوطني والمنظمات و التي تم تحويلها لملكيه فرديه.
@ ثمن عربة شداد اقل من سعر اطار (لستك) اي من عربات المؤتمرجيه .
???? نظمت اعداد من جماهير تريعة البجا وقفه احتجاجيه امام الاتحاد العام بسبب ابعاد الفريق عن تمهيدي الممتاز لمصلحة الكمال الكاملين .
@ تريعة البجا لها مكانه محترمه لدي قيادة الاتحاد العام ذلك ان صوت التريعه كان احد الاصوات التي دعمت شداد وازالت اتحاد الفساد .
@ كذلك فأن اولترس التريعه ظل يمثل مع اولترس الهلال والوصيف مثلث الرعب لدعم المنتخب الوطني .
@ لهذا وذاك لن تضام التريعه في اروقه الاتحاد لاسيما وان اتحاد الكاملين الذي اعتمدت لجنة المسابقات فريقه ضمن المتأهلين من الاتحادات غير المواليه لاتحاد شداد .
@ قرار المسابقات باعتماد الكمال صحيح ذلك انه يتفوق علي التريعه في اهداف خارج الارض .
@ على التريعه الاستعداد للموسم القادم بدلاً عن اهدار الوقت في الوقفات الاحتجاجيه .
@ هتافات اولترس التريعه العدائيه ولافتاتهم غير الكريمه تقلل كثيراً من مكانة النادي وتدخله في معركه خاسره مع الاتحاد والاعلام .
???? شعار الهلال بات مرسوماً على الارض في الممر الرئيس لمدخل الاستاد ليصبح تحت احذية الداخلين !!
@ حينما يصبح الشعار تحت الاقدام فاعلم ان مدير الاستاد لا ينتمي للكيان .
@ سمعت من قبل عن انتماء المدير للنادي الوصيف لكني لم اكن اتصور ان الامر سيصل لمرحلة الدواس بالاقدام على اشرف شعار .
???? لاعب الاهلي السابق وائل جمعه زعم ان فريقه سيهزم الهلال رايج جاي .
@ لا لوم على وائل الذي تحدث وفقاً لنتائج الهلال الاخيره في المنافسه الافريقيه .
@ اللوم على من وجد الهلال مع الاربعه الكبار وهبط به لقاع التمهيدي او طيش الكونفدراليه في احسن الاحوال .
@ لو كان هلال الكاردينال في مستوى هلال الارباب الذي صفع الاهلي في القاهره بصاروخ ريتشارد ثم دبل له العلقه بثلاثية امدرمان لما تطاول علينا الاقزام .
???? اتحاد الخرطوم المحلي يمضي من نجاح لنجاح .
@ قيادة الاتحاد برئاسة جمال الكيماوي ورفاقه يتمتعون بقاعده جماهيريه صلبه وصعبة الاختراق .
@ محاولات سواقط الانتخابات لسحب الثقه او زعزعة النشاط لن تجد .
@ ستظل اقلامنا سنداً قوياً وحارساً شرساً للقياده التي انتخبتها اندية الخرطوم باغلبيه ساااااااحقه .
???? هجوم بعض اقلام المريخ على مقدم برنامج الرياضه بالتلفزيون القومي غير مبرر .
@ الممتاز حصري للملاعب والقومي لا يستطيع التعليق على مباراة القمه و احداثها بدون شريط المباراة .
@ بعد الاقلام الحمراء تظن ان خلق قاعده جماهيريه يمر عبر السب والشتم .
???? كابتن المنتخب الشغيل اشاد بجودة اطقم الزي التي اهداها الخندقاوي .
@ الشعله ، ابوعشرين ، التش الذين حضروا مراسم تسليم الزي التقطوا الصور التذكاريه مع الخندقاوي احتفالاً بالزي المصنوع في ارقي المصانع الايطاليه(لا ليقا).
???? بعد اقالة الكرواتي ، خالد بخيت خير من يقود المنتخب ، يملك شهاده (A) الافريقيه لتدريب المنتخبات الوطنيه فضلاً عن الشهاده الالمانيه .
???????? كلام سياسه .
@ ابراهيم الشيخ افضل خيار لولاية الخرطوم فالرجل واسع الثراء وعينو مليانه ، فضلاً عن تأهيله العالي وخبراته التراكميه.
@ صلاح بندر مفصول الحزب الشيوعي والحامل شعارات الكيزان هذه الايام لا يستحق الحوار يا ناس التيار لضعف الرؤي وسذاجة الطرح .
@ احتجاجات بعض طلاب جامعة دنقلا عنصريه وفوضويه ، على ادارة الجامعه قبول المستقيلين من الطلاب وفوراً .
@ تسليم البشير للجنائيه خيانه للثوره ذلك ان سجون الجنائيه ارقي من افخم فنادق الخرطوم .
. ينبغي ابقاء المخلوع بسجون السودان حيث البعوض والذباب ومياه الصرف .
كانت هذه تفاصيل خبر نيابة الفســاد وقضايا اي كلام !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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