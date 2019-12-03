نيابة الفســاد وقضايا اي كلام !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? اوردت احدى الصحف ان نيابة الفساد حققت في استخدام بروف شداد لعربه زُعم انها مملوكه للاتحاد العام !!

@ الخبر الذي تجاهلته كافة الصحف اوردته صحيفه يوالي ناشرها الاتحاد السابق ولا يجرؤ على كتابة سطر في فساد ذاك الاتحاد والذي ازكم الانوف .

@ الخبر المذكور اثار الاستياء وعمم حاله من الاحباط على حال نيابة الفساد .

@ اكملت الثوره عامها الاول ولم نشهد تقديم فاسد للمحاكم !!

@ توقعنا محاكمه من لهفوا مليارات الدولارات في سد مروي ، خط هيثرو ، النقل النهري ، الخطوط البحريه ، اموال البترول ، اراضي الخرطوم ، القروض الاجنبيه وغير ذلك كثير .

@ ما كنا نتوقع ان تتجاهل النيابة كل ذلك لتهتم بعربه هكر اعادها شداد للاتحاد غير مره غير ان عمومية الاتحاد قررت تملكيها للرجل وفقاً لرغبة شركة جياد .

@ ارجو ان لا يكون صحيحاً ما يتردد ان بعض وكلاء النيابه يتحركون وفقاً لاجنده هلاريخيه .

@ ثقتنا في النائب العام غير محدوده ولا نزال نعشم في توجيه هموم النيابه للقضايا الكبرى مثل الالاف من عربات المؤتمر الوطني والمنظمات و التي تم تحويلها لملكيه فرديه.

@ ثمن عربة شداد اقل من سعر اطار (لستك) اي من عربات المؤتمرجيه .

???? نظمت اعداد من جماهير تريعة البجا وقفه احتجاجيه امام الاتحاد العام بسبب ابعاد الفريق عن تمهيدي الممتاز لمصلحة الكمال الكاملين .

@ تريعة البجا لها مكانه محترمه لدي قيادة الاتحاد العام ذلك ان صوت التريعه كان احد الاصوات التي دعمت شداد وازالت اتحاد الفساد .

@ كذلك فأن اولترس التريعه ظل يمثل مع اولترس الهلال والوصيف مثلث الرعب لدعم المنتخب الوطني .

@ لهذا وذاك لن تضام التريعه في اروقه الاتحاد لاسيما وان اتحاد الكاملين الذي اعتمدت لجنة المسابقات فريقه ضمن المتأهلين من الاتحادات غير المواليه لاتحاد شداد .

@ قرار المسابقات باعتماد الكمال صحيح ذلك انه يتفوق علي التريعه في اهداف خارج الارض .

@ على التريعه الاستعداد للموسم القادم بدلاً عن اهدار الوقت في الوقفات الاحتجاجيه .

@ هتافات اولترس التريعه العدائيه ولافتاتهم غير الكريمه تقلل كثيراً من مكانة النادي وتدخله في معركه خاسره مع الاتحاد والاعلام .

???? شعار الهلال بات مرسوماً على الارض في الممر الرئيس لمدخل الاستاد ليصبح تحت احذية الداخلين !!

@ حينما يصبح الشعار تحت الاقدام فاعلم ان مدير الاستاد لا ينتمي للكيان .

@ سمعت من قبل عن انتماء المدير للنادي الوصيف لكني لم اكن اتصور ان الامر سيصل لمرحلة الدواس بالاقدام على اشرف شعار .

???? لاعب الاهلي السابق وائل جمعه زعم ان فريقه سيهزم الهلال رايج جاي .

@ لا لوم على وائل الذي تحدث وفقاً لنتائج الهلال الاخيره في المنافسه الافريقيه .

@ اللوم على من وجد الهلال مع الاربعه الكبار وهبط به لقاع التمهيدي او طيش الكونفدراليه في احسن الاحوال .

@ لو كان هلال الكاردينال في مستوى هلال الارباب الذي صفع الاهلي في القاهره بصاروخ ريتشارد ثم دبل له العلقه بثلاثية امدرمان لما تطاول علينا الاقزام .

???? اتحاد الخرطوم المحلي يمضي من نجاح لنجاح .

@ قيادة الاتحاد برئاسة جمال الكيماوي ورفاقه يتمتعون بقاعده جماهيريه صلبه وصعبة الاختراق .

@ محاولات سواقط الانتخابات لسحب الثقه او زعزعة النشاط لن تجد .

@ ستظل اقلامنا سنداً قوياً وحارساً شرساً للقياده التي انتخبتها اندية الخرطوم باغلبيه ساااااااحقه .

???? هجوم بعض اقلام المريخ على مقدم برنامج الرياضه بالتلفزيون القومي غير مبرر .

@ الممتاز حصري للملاعب والقومي لا يستطيع التعليق على مباراة القمه و احداثها بدون شريط المباراة .

@ بعد الاقلام الحمراء تظن ان خلق قاعده جماهيريه يمر عبر السب والشتم .

???? كابتن المنتخب الشغيل اشاد بجودة اطقم الزي التي اهداها الخندقاوي .

@ الشعله ، ابوعشرين ، التش الذين حضروا مراسم تسليم الزي التقطوا الصور التذكاريه مع الخندقاوي احتفالاً بالزي المصنوع في ارقي المصانع الايطاليه(لا ليقا).

???? بعد اقالة الكرواتي ، خالد بخيت خير من يقود المنتخب ، يملك شهاده (A) الافريقيه لتدريب المنتخبات الوطنيه فضلاً عن الشهاده الالمانيه .

???????? كلام سياسه .

@ ابراهيم الشيخ افضل خيار لولاية الخرطوم فالرجل واسع الثراء وعينو مليانه ، فضلاً عن تأهيله العالي وخبراته التراكميه.

@ صلاح بندر مفصول الحزب الشيوعي والحامل شعارات الكيزان هذه الايام لا يستحق الحوار يا ناس التيار لضعف الرؤي وسذاجة الطرح .

@ احتجاجات بعض طلاب جامعة دنقلا عنصريه وفوضويه ، على ادارة الجامعه قبول المستقيلين من الطلاب وفوراً .

@ تسليم البشير للجنائيه خيانه للثوره ذلك ان سجون الجنائيه ارقي من افخم فنادق الخرطوم .

. ينبغي ابقاء المخلوع بسجون السودان حيث البعوض والذباب ومياه الصرف .