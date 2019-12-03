ترامب لـ”الدول الغنية”: ادفعوا لندافع عنكم مثل السعودية!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ما وصفه بـ”البلدان الغنية”، إلى دفع المزيد لبلاده مقابل مساعدتها دفاعيا، ضاربا المثل بالمملكة العربية السعودية.

أمستردام – سبوتنيك. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، في لندن، قبيل انطلاق قمة الحلف: “لدينا علاقة جيدة مع السعودية، وقد احتاجوا إلى المساعدة حين تعرضوا للهجوم فأرسلنا مجموعة من جنودنا، وهم يدفعون الملايين لذلك، ودفعوا مئات المليارات لشراء الأسلحة”، مستطردا “البلدان الغنية نطلب منها أن تدفع”.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الجمعة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نشر 3 آلاف جندي إضافي في المملكة العربية السعودية في إطار رد الفعل على قصف المنشآت النفطية في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي.