الاهلي المصري (يخدع) في الهلال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• تابعتُ في اكثر من موقع رياضي مصري أخبار خاصة بنادي الأهلي .. ووجدتُ أغلبها تتحدث عن تحضيرات الفريق المصري لمواجهة الهلال مساء الجمعة في الجولة الثانية لمرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

• وهناك أيضا أخبار متداولة عن معاناة الاهلي قبل مباراة الهلال .. وحالة النقص التي تضرب الفريق .. عقب طرد مدافعه امام النجم الساحلي في الجولة الاولى .. وتخوف الجهاز الفني من تأثير ذلك في تحقيق نتيجة ايجابية امام الهلال.

• وأشارت تلك المواقع ان النادي المصري يعمل لدعوة انصاره للوقوف خلفه بقوة من أجل تحقيق الفوز على الهلال .. وكان العديد من الاخبار الاخري الخاصة بالأهلي التي تحتوي على تخوفه من الهلال السوداني الذي يتصدر المجموع .. عقب فوزه على بلاتنيوم الزيمبابوي في الجولة الافتتاحية.

• كل ما تم ذكره سابقا لا يخرج في اطار (الحركات المصرية) المعروفة في تخدير الخصوم .. والظهور بعد ذلك بمستوى مختلف داخل الملعب .. واستخدام كافة الاسلحة من اجل الخروج فائزا.

• نرجو ان يكون الجهاز الفني للهلال متابع لكل ما يحدث داخل قلعة النادي الاهلي .. خلال فترة تحضيراته لمباراة الجمعة المرتقبة .. وأن يكون حريصا على معرفة نقاط هذا الفريق من كافة النواحي.

• ولا نستبعد ان يكون الاهلي هو الآخر إمتلك ملف كامل عن الهلال .. ونجح في معرفة نقاط القوة والضعف في الفريق .. وتعتبر مباراة الهلال بالنسبة للفريق المصري مهمة للغاية عقب خسارته لقاء سوسة امام النجم الساحلي .. ويدخلها من أجل الفوز فقط.

• خطوة جيدة من النادي الازرق السفر مبكرا للقاهرة .. حتي يتعود اللاعبون على الأجواء هناك .. ومنح الجهاز الفني فرصة كافية لتجهيز الفريق بعيداعن الضغط الاعلامي والجماهيري في الخرطوم.

• مباراة الجمعة القادمة صعبة بكل تأكيد .. وثقتنا ليس لها حدود في فرسان الأزرق في المحافظة على صدارة المجموعة الثانية.

• تواجد أولتراس الهلال خلف الفريق داخل الاستاد .. سيمنح نجوم الهلال دافع أكبر لتحقيق نتيجة ايجابية .. ووصول الدفعة الاولى من الأولتراس للقاهرة كان حديث المصريين في القاهرة.

• يكفي دا الهلال.

• نحن الهلال بنريدو جد.