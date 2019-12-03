الهلال ينزل قاهرة المعز لنزال القرن.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ بروفة ناجحة على المستوى الرسمي للبدلاء

▪︎ الاهلي القاهري يضرب في وتر التحكيم لإرهاب الهلال

▪︎ اخبار عن استبعاد الحكم غربال وتعيين حكم جديد

▪︎ الاهلي يطالب بتقنية الفار في مواجهة الهلال

▪︎ مدرب الهلال نفكر في النقاط الثلاث وإعادة شريط الذكريات

▪︎ الهلال يهزم قاهر المريخ بهدف وبشة يهدر ركلة جزاء

▪︎ عدم التلفزة كاد ان يفقد الهلال نقاط المباراة

▪︎ من حق حكم المباراة عدم انطلاق المباراة في حال رفض التلفزة

▪︎ الهلال مستهدف ويجب التركيز في الميدان محلياً وافريقيا

▪︎ ادارة الهلال مطالبة باتباع الخطوات القانونية بعيدا عن التصعيد

▪︎ لو اجتمعت كل أعمدة كتاب الدنيا لن تحرك في البروف شداد شعرة ،،

▪︎ كاس الخليج يسفر عن لقاء ناري بين قطر والسعودية

▪︎ الكويت وعمان تبدعان وتودعان والبحرين تضرب موعدا مع العراق

▪︎ الهلال السعودي يبدع في مهرجان اعتزال ياسر القحطاني بقيادة رونالدينهو ،

▪︎ ميسي يتوج بالكرة الذهبية للفرانس فوتبول للمرة السادسة ،،،

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# في حفظ الله ورعايته تخط بعثة الهلال رحالها في قاهرة المعز استعدادا لنزال القرن بين الفريقين ، والكل يعلم التحديات الكبرى والكثير من المواقف التى تجعله بأخذ هذا الاسم وهذا الطابع

الهلال سبق وان هزم الهلال بالقاهرة بهدف ريتشارد ، وسبق وان أحرج الهلال في القاهرة لو الاستعانة بصديق الحكم الذي مرر حالة دفر من فلافيو على لاعبنا عمار مرق

والهلال فاز على الاهلي بملعب امدرمان المقبرة بربع دستة من الأهداف ،،

والهلال سبق وان أحرج الهلال بالقاهرة في النهائي الافريقي لو لا تدخل لاراش وعدم احتساب هدف صحيح للهلال في شباك شوبير من نجمنا وليد طاشين ،،

والان امثال وائل جمعة متجره نلك الهزائم يتحدث عن انتصارات رايح جاي ،،

حسنا ومثل هذه الاستفزازات تزيد لاعبي الهلال قوة وإصرارا ،،

والاهلي يخوض الهلال وهو محطم النفسيات بعد الخسارة من النجم بهدف ، وأقام الدنيا ولم يقعدها بسبب طرد مدافعه أيمن اشرف ،،

والان ثورة كبرى ضد التحكيم يطالبون من خلالها باستخدام الفيديو ، وعدم تعيين حكام مكان خلاف ، وتعيين حكام بعينهم في المباريات المهمة الكبيرة وغيرها

والان في الأخبار ان ضغط الاهلي أسفر عن تغيير حكم المواجهة غربال باخر ،،،

الاهلي لا يشك ولا ينكر احد انه من كبار القارة ويمتاز بلاعبين مميزين وكذلك محترفين ولكنه في النهاية يعاني من إصابات وغيابات كبيرة ومؤثرة ، نتمنى ان يستفيد منها الهلال ويعود بالانتصار

وحسنا تأتي التصريحات المتفائلة للمدير الفني للهلال بعد المباراة الدورية امس والتى فاز الهلال فيها بالبدلاء وبعض الأساسيين على حي الوادي نيالا قاهر المريخ بهدف ولاء الدين ،،

تصريحات الجنرال جاءت تقول بانهم يستهدفون النظر ويعيدون الذكريات الجميلة في مواجهة الاهلي القاهري

ونقول بانه لا يؤكد مستحيل وانما كرة قدم تعطي لمن يعطي لها ، ويكفي ان منتخب مصر وبجلالة قدره فسل مؤخراً على ملعبه من الفوز على كينيا في مجموعات امم افريقيا المؤهلة للكاميرون بعد تعادلهما بهدف لكل ،،

والكرة المصرية ليس من الصعوبة ان تخسر بعد زادت طموحات كل الفرق ، ويكفي ما تعرض له الزمالك من بهدلة امام مازيمبي الكونغولي والخسارة بثلاثية ،،

صحيح ان هلال اليوم ليس في مستوى هلال الامس ولكن كل هذا ليس مدعاة للسخرية والانهزامية وغيره ،،

الهلال يكفيه انه بدأ بداية قرية وهو يحقق الفوز في أولى المباريات ويتصدر المجموعة بالأهداف المحرزة ، وهي قوة دفع كبرى للاعبين قبل مواجهة الجمعة ،،

حسنا والهلال يلعب امام الوادي. يختبر البدلاء ويخرج بمردود جيد ، وكذلك فان في السفر المبكر اكثر من فائدة بعيدا من الضغوطات المحلية هنا ، ومذلك التأقلم والتعود على الطقس ،،

وحسنا وعدد من مشجعى الهلال يغادرون للقاهرة لدعم الفريق من الاولتراس ، فتاثيرهم سيكون كبيرا ، خاصة وان الاهلي ملزم بجمهور محدود حتى الان المسموح به في حدود خمسة آلاف مشجع فقط ،،

كل التوفيق لهلال الملايين في هذه الملحمة الكروية المرتقبة ،،

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لحن الختام

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# حافظ الهلال على مركزه ضمن فرق المقدمة برغم ان البعض يفوقه بعدد المباريات الملعوبة وذلك بعد فوزه على الوادي نيالا بهدف دون مقابل

وكان بإمكان الهلال الفوز بثنائية نظيفة ولكن بشة الصغير أهدر ركلة الجزاء في الزمن القاتل

الهلال أتاح الفرصة للبدلاء وعدد من الأساسيين استعدادا للأهلي وتجهيز جميع اللاعبين خاصة نجم خط الدفاع العائد عمار الدمازين صاحب الروح والحرارة والذي يعد البديل الاول لمتوسط الدفاع مع المعتصم والذي شارك في زمن قليل ،،

المدرب اختبر الدمازين من خلال زمن المباراة بالكامل تقريبا ،،

وكذلك شارك الحارس يونس بعد طول غياب وشارك مؤمن عصام وولاء الدين وبشة الصغير وموفق ونجوم الشباب سفاري وكذلك إسكندر ،،،

وضحت المباراة ان الهلال بمن حضر في غياب جمال سالم وبويا الموقوف أساسا و ابوعاقلة والضي واطهر الطاهر ،،،

حسنا والمدرب يتيح المزيد من الفرص للشغيل والشعلة والسمؤال ونزار للاقتراب من العودة للمستويات المطلوبة وأهمية المباراة القادمة ،،

نتمنى ان يكون نجم الفريق نزار حامد في السليم وجاهز للقاء الاهلاوية ،،

موفق قدم لقطة المباراة ولكن العارضة حرمته من هدف سينما ،،

بشة أهدر ركلة الجزاء والأمر يحتاج لمراجعات وتدريب اكثر ،،

حي الوادي بقيادة أولادنا جينارو الذي أصيب ولم يكمل والمدافع اتير ممزق شباك المريخ ، وكذلك الكوتش مبارك سليمان لم يكن بالفريق السهل ، ويكفي كما قلنا ونقول ونكرر ولا نمل من ذلك انه هزم المريخ ،،،

نقاط ثلاثة مهمة أعادت الهلال لمثلث الصدارة والقادم اروع ،،

# مباراة الهلال مع الوادي شهدت احداث مثيرة قبل انطلاقتها تمثلت في اللافتات التى تهاجم قناة الملاعب وترفض التلفزة ، وكذلك اللافتات التى تهاجم رئيس الاتحاد في رقت ان الرئيس بعيد كل البعد عن الأحداث الاخيرة المتعلقة بلجنة المسابقات او التسجيلات وغيره

وكذلك قامت بعض الجماهير من خارج الملعب بمنع القناة الناقلة من الدخول وتلفزة المباراة والتى لم تنقل الا بعد تدخلات وتوضيحات من المراقب،،

ادارة الهلال في النهاية مسئولة من جماهيرها ومن هذه اللوحات المسيئة او غير اللائقة والتى قد تضر بالهلال وقد يحرم من جماهيره او تنقل مبارياته خارج ملعبه ،،

وبخصوص التلفزة فان لائحة المنافسة واضحة من خلال هذه الشراكة مع الاتحاد وان اي نادي يمنع التلفزة يفقد نتيجة المباراة بل ان حكم المباراة في حال رفض التلفزة يمكن الا يبدأ المباراة ،،

هناك أشياء صغيرة يجب ان يتنبه لها مجلس الهلال والقطاع الرياضي ودائرة الكرة ولا نستبعد ان يكون الهلال مستهدف ومخترق من الداخل او الخارج

التعامل بانفعال لن ينفع ولا يجد مع البروف شداد والذي يتعامل بالقانون وعلى ادارة الهلال ادا كانت متضررة في اي شيء ان تسلك الطرق القانونية ،،

البروف شداد دوقري وحقاني وشفيف وعفيف ولا يستهدف احد ولا مصلحة له في ذلك سوى العدل بين الجميع ومهما احتشد الكتاب او أعمدة كل الدنيا لن تؤثر فيه ،،

نتمنى ان بكون اعلام الهلال وقادته إيجابيا فيما يفيد الهلال وينفعه ،،

الرسالة وصلت ، وهذا ليس معناه اننا نتفق او راضين كل الرضا عن القناة الناقلة او لجان الاتحاد وغيره ولكن هناك الطرق المثلى لمقارعة الحجة بالحجة وتوجيه النقد وإزالة الممارسات السالبة ،،

الان نقول ماذا جنى الهلال من عدم اكتمال مباراة القمة ،،

التحدي الهلالي الان كيف يعود من بعيد ويعوض النقاط المفقودة ويلحق بالركب او الصدارة التى تقود للابطال ،،

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الحالة

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# ميسي يتوج بالكرة الذهبية ، ليس في الامر جدبد ،،الهولندي مدافع ليفربول فيرجيل ثانيا ورونالدو ثالثا؛ من العرب اثنان ضمن العشرة الاوائل صلاح خامسا ومحرز عاشرا

# في كاس الخليج ضربت السعودية موعدا مع قطر المنظم ً بعد فوز السعودية الباهر على عمان بثلاثية مقابل هدف لتودع عمان حامل اللقب المنافسة وتتأهل البحرين بفارق الأهداف عنها بعد اكتساح الكويت برباعية مقابل هدفين ، وكان عمان والبحرين تعادلا في مباراتهما مع بعض ، وهكذا تخرج الكويت التى اكتفت بفوزها الاول على السعودية ،

وكانت قطر قد حلت ثانية بعد فوزها الكبير على الامارات برباعية مقابل هدف ، وتصدرت العراق المجموعة برغم تعادلها مع اليمن بعد ان كانت ضمنت التاهل والان ضمنت الصدارة ،،

نصف النهائي قطر مع السعودية ، والعراق مع البحرين ،،

# نجح الهلال السعودي بالاحتفاظ بنجمه المعتزل ياسر القحطاني الشهير ب Y 20 بحكم الحرف الاول من الاسم والرقم المحبب للاعب ،،

مهرجان الاعتزال اشتمل على مباراة بين نجوم الهلال السعودى وأصدقاء ياسر المسمى ب Y 20 ، وانتهت بفوز الهلال بخماسية مقابل اربعة اهداف لعب من خلالها المخضرمين من لاعبي الهلال بقيادة سامي الجابر ويوسف الثنيان عدد من الاجانب الذين مروا على الهلال بقيادة التائب ، ومن الأصدقاء تقدم الجميع نجم البرازيل رونالدينهو والذي بهر الجميع وسجل هدفا رائعا ،،شارك مع الأصدقاء من ايطاليا بيرلو ومن هولندا فان بيرسي ، بجانب نجوم محليين وعرب يتقدمهم محمد نور وعموري نجم الامارات ،،