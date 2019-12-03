حكومة”الوفاق” تحذر من المساس بشرعيتها .. بعد مطالبة البرلمان بنزع الشرعية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الثلاثاء، من المساس بشرعيتها، بعد ساعات من مطالبة البرلمان الليبي بنزع تلك الشرعية، على خلفية الاتفاق الذي أبرمته مع تركيا بشأن الحدود البحرية.

القاهرة- سبوتنيك وقلت الخارجية، عبر (تويتر)، نقلا عن الوزير محمد طاهر سيالة، إنه “يحذر من المساس بشرعية حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية وفقا لقرارات مجلس الأمن”.

وعن مذكرة التفاهم مع تركيا، قال الوزير إنها “تعتبر صونا للمصلحة الوطنية وتخدم الأشقاء بالدرجة الأولى، ولا يعد التوقيع عليها تعديا على سيادة أي دولة”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل السراج الأربعاء الماضي. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، لحماية حقوق البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.