عاجل: ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع سيراميك في صناعية بحري إلى ١٥ شخصاً بينهم جثث متفحمة

خيم الحزن اليوم على أهالي مدينة بحري شمالي الخرطوم، بعد انفجار هائل نتيجة حريق في أحد مصانع السيراميك بالمنطقة الصناعية، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفع عدد الوفيات في مستشفى بحري التعليمي إلى ١٥ حالة وفاة بعد وصول عدد (٩) جثامين من موقع الكارثة، بالإضافة ل (٧) وفيات سابقة وتم تأكيد وفاتها وتحويلها إلى المشرحة.

كما بلغ عدد المصابين (٨٤) مصاباً بينهم حالات حرجة، وغرد مراسل الجزيرة بالخرطوم على حسابه قائلاً: ( وقفنا علی مشاهد مٶلمة في حادثة انفجار مصنع السیرامیك في بحري، جثث تفحمت تماماًً، ومصابون بالمستشفی،نسأل الله الرحمة للضحایا وعاجل الشفاء للمصابین إن شاء الله.

وكان شهود عيان قد تحدثوا إلى (أخبار الخليج 365) عن نشوب حريق هائل بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بحري شمالي الخرطوم، ظهر الثلاثاء، بسبب انفجار عبوات الغاز، مما تسبب في وفيات وخسائر فادحة في الأرواح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)