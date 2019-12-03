عاصم البنا يكرر شكره لاثيوبيا

اعلن الفنان عاصم البنا عن تدشين اوبريت “شكراً اثيوبيا” خلال الايام القادمة، وقال عاصم على حسابه في فيسبوك ان الاوبريت هدية للشعب الاثيوبي الشقيق تعبيراً عن الشكر على مواقفه النبيلة. Advertisements ويقود عاصم بحسب آخر لحظة هذه الايام حملة كبرى لتأهيل ودعم مستشفى ام درمان التعليمي بمشاركة نجوم مجموعة “نحنا معاكم” التي تضم عدداً من الاعلاميين والفنانين والموسيقيين والشعراء ونجوم المجتمع. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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