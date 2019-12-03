اعتداء بـ”السواطير والسكاكين” على سودانيين بمصر

التاريخ: 03-ديسمبر-2019
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تعرض أربعة شباب من اللاجئين السودانيين بالقاهرة لاعتداء بالسواطير والسكاكين من قبل عصابات “النيقروز”.
وقال رئيس جمعية السودانيين بالخارج شريف يعقوب خميس إن الشباب كانوا يتبادلون الحديث جلوساً برفقة مصريين في النادي السوداني بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر جوار قسم الشرطة يوم الخميس الماضي، ففاجأتهم مجموعة من عصابات “النيقروز” المسلحة بالهجوم والضرب.
وكشف خميس بحسب صحيفة الصيحة، أن الشباب حالتهم متأخرة وخطيرة للغاية – بحسب الإفادة الطبية-، وأضاف بأن الشرطة المصرية رغم قربها من مكان الحدث إلا أنها اكتفت بالفرجة ولم تحرك ساكناً.. فيما تعرضت امرأة أخرى صباح أمس، لهجوم وهي في طريقها إلى العمل من ذات العصابة التي حاولت اقتلاع جوالها، وتساءل خميس عن غياب الحكومة المصرية والجهات ذات الصلة وعدم اهتمامخها بمثل تلك القضايا، ولفت إلى أن السفارة لم تحرك ساكناً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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