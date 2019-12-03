ملكة الدلوكة تحتفل بالعيد الوطني للامارات

وجهت الفنانة انصاف مدني الدعوة الى جمهورها بدولة الامارات العربية المتحدة لحضور حفلها ضمن فعاليات العيد الوطني الاماراتي وليالي الكنزي بدبي، ووعدت انصاف من خلال الدعوة التي بعثت بها من صفحتها بموقع فيسبوك بتقديم حفل تكتمل بهجته في حضور الجمهور. Advertisements يذكر بحسب آخر لحظة ان انصاف قدمت قبل مغادرتها للامارات مجموعة من الاغنيات الجديدة، التي جمعتها بالشاعرين امجد حمزة ومهدي مصطفى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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