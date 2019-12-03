إيقاف استقطاعات الدفاع الشعبي ورابطة المرأة

التاريخ: 03-ديسمبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة وجه ديوان الحسابات القومي بإيقاف استقطاعات الدفاع الشعبي ورابطة المرأة العاملة من جميع العاملين بالدولة بناء على توجيه وزارة المالية ووجده وكيل المالية حسب منشور ديوان الحسابات بإيقاف الاستقطاعات المذكورة اعتباراً من نوفمبر المنصرم، وعمم الديوان قرار إيقاف الاستقطاعات لكل الوزارات والمصالح الحكومية والولايات والمراجع العام والبنك المركزي للعمل به، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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