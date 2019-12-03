انصاف تنفي الاتهامات

نفت المطربة انصاف فتحي ما تداولته الاسافير مؤخراً عن انتمائها لجهاز الامن، وقالت انصاف ان حياتها العملية كانت في مجال دراستها في مجال الهندسة، والتي اولتها كل الاهتمام وتعتبرها صاحبة الاولوية في كل الاهتمامات. Advertisements واضافت انصاف بحسب آخر لحظة، في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان الاتهامات والاكاذيب التي يتم تناقلها دون تحري شيء مؤلم وجارح لدرجة لا يعلمها الا من تجرع اوجاعه. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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