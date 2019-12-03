النيابة تحظر النشر في قضية إعدام ضباط حركة (28) رمضان

التاريخ: 03-ديسمبر-2019
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أصدرت النيابة العامة قرارً بحظر النشر في قضية إعدام (28) ضابطاً من القوات المسلحة المعروفة بـ”حركة 28 رمضان”، ووجهت النيابة العامة، خطاباً إلى الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوهات وفقاً لمصادر أمس، والذي بدوره وجه الصحف بحظر النشر في القضية.
وأشارت النيابة إلى قرار النائب العام تاج السر علي الحبر بالرقم (8) لسنة 2019 والخاص بتشكيل لجنة تحقيق في إعدام (28) ضابطاً من القوات المسلحة في عهد الإنقاذ، ونوهت إلى أنه استناداً على نص المادة (26) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2010، تقرر حظر النشر في القضية إلى حين انتهاء التحقيق، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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