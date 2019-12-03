غندور: الثورة لم تقرر ان يحل المؤتمر الوطني

التاريخ: 03-ديسمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة قال رئيس حزب المؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور أن الثورة ثارت على حكومة وهذه الحكومة ذهبت، وأضاف في تدوينة له على حسابه بالفيس بوك أمس: “فليقولوا ما يقولون الحزب ملك لعضويته وهي من تقرر متى يحل. Advertisements وقال بحسب آخر لحظة: الثورة لم تقرر أن يحل الحزب..الثورة ثارت على حكومة وهذه الحكومة ذهبت نحن حزب سياسي مثلنا مثل الأحزاب التي كانت في الحكومة، نحن كان لدينا “42%” فقط من الحكومة أين الـ 58% من الأحزاب الأخرى والتي تدعي الآن أنها جزء من الثورة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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