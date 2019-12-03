وزير الصحة يُوجِّه حكومة النيل الأبيض بالتنسيق مع لجان المقاومة

وجّه وزير الصحة د. أكرم على التوم، حكومة ولاية النيل الأبيض بالتنسيق مع لجان المُقاومة بالولاية والاستفادة من طاقاتهم في الرقابة على العمل الصحي، ورصد الوبائيات وغيرها من المجالات بما يتماشى مع خُطَط وزارة الصحة بالولاية.

والتقى التوم بمكتبه بحسب صحيفة الصيحة أمس، والي النيل الأبيض اللواء حيدر الطريفي ومدير عام وزارة الصحة بالولاية د. سارة لافينيا فتح الرحمن, وتعهّد بالاستمرار في دعم حكومة الولاية في المجالات الصحية كَافّة بما يسهم في نهضة القطاع الصحي.

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من جانبه، رَحّب الوالي بتعيين د. سارة مديراً عاماً لوزارة الصحة بولايته ووعد بمُساندتها، فضلاً عن التّنسيق مع لجان المقاومة وتنسيقية المهن الصحية والطبية، ونوّه للعمل على تدريبهم في المجالات الصحية عبر الورش التدريبية لضمان الاستفادة الفعلية من طاقاتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)