الحكومة: لن نسمح للاعلام بعرقلة مسيرة الديمقراطية

التاريخ: 03-ديسمبر-2019 فى : أخبار 23 مشاهدة نفذت شبكة الصحفيين السودانيين وقفة احتجاجية أمام وزارة الإعلام أمس، للمطالبة بإزالة عناصر النظام البائد من المؤسسات الإعلامية. وهتف العشرات من مناصري “شبكة الصحفيين” أمام البوابة الرئيسية لوزارة الإعلام بشعارات تطالب بحرية الصحافة وإقالة رموز النظام البائد من مؤسسات الإعلام الرسمية. Advertisements وتسلم وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد مذكرة الشبكة، واعترف خلال مخاطبته الوقفة الاحتجاجية بوجود عطب في عمل وزارة الاعلام لجهة انهم يعملون في واقع معقد. وأشار بحسب آخر لحظة، الى ان الهدف انزال شعارات الثورة في ارض الواقع عبر وسائل الاعلام وتعزيز شعارات الثورة، وأضاف: “لن نسمح للاعلام بعرقلة مسيرة الديمقراطية كما حدث قبل انقلاب 1989. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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