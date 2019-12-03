شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ينتظر أن تكون بعثة فريق كرة القدم بنادي الهلال قد حطت رحالها بالعاصمة المصرية القاهرة لمواجهة الأهلي المصري لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبلة.

وترأس البعثة محمد عبد اللطيف هارون رئيس القطاع الرياضي بالنادي و(22) لاعبا وكان المجلس قد حجز للبعثة بفندق حرس الحدود وسيؤدي الأزرق تدريبا اليوم وغدا ويختتم تحضيراته بمران خفيف على ملعب المباراة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الهلال تغادر إلى القاهرة لمواجهة الأهلي القاهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.