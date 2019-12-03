المريخ يستأنف تحضيراته لرحلة مدينة الحديد والنار ويستعيد عجب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يستأنف فريق كرة القدم بنادي المريخ مساء اليوم تحضيراته استعداداً لمباراتيه بعطبرة أمام الأمل والأهلي لحساب الجولتين الثانيةعشرة والثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بعد أن دفع المجلس بخطاب لاتحاد الكرة يطلب فيه أداء المباراتين هناك ومن ثم العودة للخرطوم وينتظر أن يوافق إتحاد الكرة على طلب المريخ لينهي الفريق مبارياته بمدينة الحديد والنار ليؤدي بعد ذلك مباراتين بالخرطوم.

وصعد المريخ للمركز الثاني ووصل للنقطة (23) بعد الفوز على الفلاح أمس الأول، وقال المدرب جمال أبو عنجة، إنه كان متخوفًا من المباراة التي خاضها

خارج ملعبه أمام الرابطة كوستي ضمن الأسبوع 12 لمسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم، مؤكداً قيمة الفوز لفريقه هذه المرة.

وقال أبو عنجة: “تخوفنا من هذه المباراة، لأن الفريق لم يتعاف بدنيًا تماما بعد مباراته أمام الهلال، إلى جانب أنها المباراة الأولى بعد الفوز بالديربي، ودائما تكون فيها أعصاب اللاعبين مشدودة”.

وأضاف مدرب المريخ: “المباراة قيمتها كبيرة، فقد عززت هيبة المريخ الفنية، من خلال سيطرتنا الفنية عليها، بالاستحواذ وطريقة بناء الهجمات، ونتوقع المزيد من الانتصارات المتتالية”. وهو ما تحقق فعليا إذ تمكن الفريق من تخطي عقبة الفلاح بسهولة شديدة أمس الأول.

وينتظر أن يستعيد المريخ نجمه رمضان عجب الذي غاب عن المباراتين الماضيتين بسبب الإصابة.