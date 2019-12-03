الإمارات تتحدث عن سوريا وتصف بشار الأسد بـ”القائد الحكيم”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أقامت السفارة الإماراتية في سوريا، أمس الاثنين، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 48 لعيدها الوطني.

وقال القائم بالأعمال الإماراتي في دمشق، عبد الحكيم إبراهيم النعيمي: إن “العلاقات السورية الإماراتية متينة ومميزة وقوية تقوم على أسس واضحة وثابتة قاعدتها لم الشمل العربي عبر سياسة معتدلة”، معربا عن أمله في أن “يسود الأمن والأمان والاستقرار ربوع سوريا تحت قيادة السيد الرئيس بشار الأسد”، حسبما نقلت وكالة “سانا” الرسمية السورية.

وأعرب النعيمي عن “شكره للحكومة السورية والشعب السوري على حفاوة الترحيب والاستقبال ولطاقم وزارة الخارجية على الدعم الذي يقدمونه في سبيل تذليل الصعاب أمام السفارة الإماراتية لتنفيذ واجباتها بهدف زيادة عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين”. المادة السابقة مستشار الملك سلمان يكشف تفاصيل زيارته إلى إيران المقالة القادمة ردًا على خطوة نادي الهلال..الفاتح باني: لسنا رابطة مشجعين للمريخ

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